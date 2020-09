Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Axt gewütet

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht wütete ein Mann in der Krämpfervorstadt von Erfurt. An einer Schule hatte er die Scheiben der Eingangstür zerstört und dabei mehrere hundert Euro Sachschaden verursacht. Polizisten wurden im nahen Umfeld auf einen Mann aufmerksam. Mit einer Axt in der Hand lief er die Straße entlang. Der polizeibekannte 25-Jährige stand unter Drogeneinfluss. Wie sich herausstellte, hatte er die Schäden an der Schule verursacht. Die Axt wurde sichergestellt und Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. (JN)

