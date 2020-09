Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autos gestohlen

Erfurt (ots)

Heute Morgen wurde in Büßleben ein AMG im Wert von knapp 100 000 EUR gestohlen. Die Ehefrau des Besitzers hörte gegen 02:20 Uhr das Starten des Motors und blickte aus dem Schlafzimmerfenster. Sie sah noch die Rücklichter des Autos und wie eine maskierte Person zustieg. Danach flüchteten die Täter mit dem Auto vom Grundstück. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen in die der Polizeihubschrauber sowie benachbarte Dienststellen mit eingebunden waren, konnte das Luxusauto nicht wieder entdeckt werden. Bereits am Freitag war in Büßleben ein Auto gestohlen worden. Hier hatten es die Diebe auf einen BMW abgesehen. Dieser wurde ebenfalls vom Grundstück des Besitzers gestohlen.

