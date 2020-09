Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Ein 32-Jähriger wurde gestern Morgen in einer Straßenbahn zusammen geschlagen. Der Mann stieg an der Haltstelle Blücherstraße in die Tram in Richtung Innenstadt und wurde sofort von drei Männern verbal angegriffen. Einer der Männer schlug in der weiteren Folge mehrere Male auf das Opfer ein, dann betätigte das Trio die Notbremse und flüchtete aus der Straßenbahn. Der 32-Jährige suchte Hilfe bei der Bundespolizei. Diese stellte die drei betrunkenen Männer im Alter von 27, 24 und 36 Jahren im Bereich des Bahnhofs. Zeugen die den Sachverhalt beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei: 0361/ 7443-0. (0213295)

