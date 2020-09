Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Badeunfall

Erfurt (ots)

Ein tödlicher Badeunfall ereignete sich gestern gegen 14.30 Uhr Am Stotternheimer See. Im nicht bewachten Bereich hielt sich ein 47-Jähriger im Wasser auf. Als Zeugen den Mann nicht mehr sahen gingen sie selbst ins Wasser und fanden den Mann leblos im See. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Der 47-Jährige verstarb noch am Unfallort. Wie genau es zu dem Unglück kommen konnte, wird nun ermittelt. (JS)

