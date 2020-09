Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wer kennt diese Sachen?

Gestern Abend wurde in Schwerborn an einem Kiessee (Sulzer See) Damenbekleidung gefunden. Die Sachen lagen am Ufer, eine dazugehörige Person konnte nicht angetroffen werden. Da bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt ist wem die Sachen gehören und ob der Person etwas zugestoßen sein könnte, liefen umfangreiche Maßnahmen an. Heute wurden Spezialisten der Thüringer Bereitschaftspolizei angefordert. Die Taucher kamen zum Einsatz, auch eine Drohne wurde gestartet. Da bisher keine weiteren Erkenntnisse vorliegen, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kennt die abgebildeten Damensachen? Hinweise nimmt der ID Nord entgegen: 0361/ 7840-0.

