Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf frischer Tat

Erfurt (ots)

Zwei Kraddiebe erwischte gestern die Erfurter Polizei im Bereich des Juri-Gagarin-Ringes. Das Duo werkelte gerade an einem Roller, als die Polizeibeamten auf die bestens bekannten Männer aufmerksam wurden. Bei der Absuche des Nahbereichs stellte sich heraus, dass die Beiden bereits fünf weitere Kleinkrafträder aufgebrochen hatten. Offensichtlich gelang es den Dieben aber nicht, die Roller kurzzuschließen und zu stehlen. Die Männer im Alter von 30 und 31 Jahren wurden vorläufig festgenommen. In Erfurt gab es in den vergangenen Wochen eine Häufung beim Diebstahl von Rollern. Ob die Beiden dafür verantwortlich sind, muss nun ermitteln werden. Gegen sie wurde Haftbefehl erlassen, beide wurden in eine JVA überstellt. (JS)

