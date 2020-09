Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken am Steuer

Kindelbrück (ots)

Bei der Kontrolle eines 23 Jahre alten Pkw Fahrers am Sonntagmorgen in Kindelbrück stellten Polizeibeamte der PI Sömmerda Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (FR)

