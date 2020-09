Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Feuerteufel gesucht

Erfurt (ots)

Am Freitag wurde der Erfurter Polizei mitgeteilt, dass es über Nacht in Kühnhausen zum Brand eines LKW-Anhängers gekommen war. Hierbei wurde die auf dem Anhänger aufgebrachte Kunststoffplane entzündet, so dass diese in Brand geriet. Folgend entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Auf weitere Fahrzeuge oder Gebäude griff das Feuer nicht über. Ein technischer Defekt kann ausgeschlossen werden, durch die Polizei wurden am Brandort dementsprechend Spuren gesichert. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um sachdienliche Zeugenhinweise. (NJ)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Nord

Telefon: 0361 7840 0

E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell