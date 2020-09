Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit verletzter Person in Kölleda

Kölleda (ots)

Am Freitagmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Straße Brückentor in Kölleda. Die 76-jährige Peugeot-Fahrerin übersah an einer Einmündung den vorfahrtsberechtigten orangenen Beetle der 45-jährigen Fahrerin. Die 45-Jährige wurde noch vor Ort ärztlich versorgt. Der 13-jährige Mitfahrer des Beetles blieb unverletzt. LS

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell