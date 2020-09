Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahndungserfolge

Erfurt (ots)

Am Freitag konnte die Polizei des Erfurter Nordens im Bereich Ilversgehofen mehrere Kleinkrafträder sicherstellen, die im Zusammenhang mit Diebstahlsdelikten aus der jüngeren Vergangenheit stehen. Hierbei konnten im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen drei Fahrzeuge wieder an ihre ursprünglichen Besitzer herausgegeben werden. Die Polizei dankt in diesem Zusammenhang den aufmerksamen Zeugen, welche das Auffinden des Beuteguts erst ermöglichten. (NJ)

