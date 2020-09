Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Abstürzende Dachziegel

Am Morgen des 12.09.2020, gegen 07:40 Uhr, wurden auf Streife befindliche Beamte des ID Süd durch einen Straßenbahnfahrer informiert, dass im Bereich der Haltestelle "Boyneburgufer" Dachziegel auf den Gehweg herabgestürzt sind. Der unverzüglich aufgesuchte Einsatzort bestätigte die Meldung. Von einem offensichtlich seit Jahren leerstehendem Gebäude mit erkennbarem Wartungsstau löste sich ein Teil der Dacheindeckung, rutsche hinunter und zerbarst auf dem Gehweg. Glücklicherweise befand sich zu diesem Zeitpunkt niemand vor dem Haus, nicht unerhebliche Verletzungen hätten die Folge sein können. Durch die Beamten wurde der Gehweg gesperrt und die Feuerwehr angefordert. Diese begutachtete die Gefahrenstelle, entfernte lose Ziegel, welche ebenfalls drohten abzustürzen, sperrte den Gehweg mittels Warnzaun ab und veranlasste über einen Fachbetrieb die Notsicherung der Dacheindeckung. Der Gebäudeeigentümer konnte im Einsatzverlauf ebenso ermittelt werden. Auf ihn kommt nun die Aufgabe zu, das Dach so zu sichern, dass die Sperrung des Gehwegs in den nächsten Tagen wieder aufgehoben werden kann. (MF)

