Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradhelme schützen vor schweren Verletzungen

Erfurt (ots)

Am Donnerstagnachmittag fuhr ein 39-jähriger Radfahrer auf dem Gehweg der Schwarzburger Straße in Richtung Marbach. Als er eine Bodenwelle durchfuhr, verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu, die durch das Tragen eines Fahrradhelmes hätten verhindern werden können. Die Polizei rät Fahrradfahrern grundsätzlich zu einem Helm. Eltern sollten gegenüber ihrer Kinder als Vorbild fungieren. Bereits ab dem Kleinkindalter sollte man seine Sprösslinge an das Tragen eines Helmes gewöhnen. Das Tragen eines Fahrradhelmes ist keine Pflicht, kann aber am Ende Menschenleben retten. (JN)

