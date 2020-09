Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einhandmesser sichergestellt

Sömmerda (ots)

Bei der Kontrolle eines 18-Jährigen am Donnerstagabend in der Erfurter Straße von Sömmerda, stießen die Polizisten gleich auf zwei Einhandmesser. Der junge Mann hatte diese in seiner Brusttasche aufbewahrt. Die Messer wurden sichergestellt und eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Waffengesetz erstattet. (JN)

