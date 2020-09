Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Skoda Octavia gestohlen

Erfurt (ots)

Einem 35-jährigen Mann wurde zwischen dem 09. und 10.09.2020 das Auto in Erfurt gestohlen. Er hatte seinen Skoda Octavia im Wert von über 4.000 Euro auf einem Parkplatz in der Körnerstraße geparkt. Diebe öffneten das verschlossene Auto und verschwanden damit in unbekannte Richtung. (JN)

