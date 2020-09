Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Unfall gesucht

Sömmerda (ots)

Am 31.08.2020, gegen 11:30 Uhr, kam es in Sömmerda an der Einmündung Karl-Marx-Straße / Stadtring zu einem Unfall. Eine junge Frau fuhr mit ihrem schwarzen VW Polo auf einen wartenden grauen Mercedes auf. Anschließend verließ sie unerlaubt die Unfallstelle. Wer kann Hinweise zu dem Unfall geben? Ein Fahrradfahrer soll den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda unter der Tel.-Nr. 03634 336-0 unter Angabe des Az. 0202284/2020 entgegen. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell