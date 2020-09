Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Unfall gesucht

Erfurt (ots)

Ein 6-jähriger Junge wurde am Mittwochnachmittag, gegen 16:00 Uhr, bei einem Unfall in der Eugen-Richter-Straße leicht verletzt. Der Junge fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung Friedrich-Engels-Straße. Eine Honda-Fahrerin, welche aus Richtung Steinplatz auf die Eugen-Richter-Straße auffuhr, touchierte den Jungen. Dieser kam zu Fall und verletzte sich. Der verursachte Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Da die genauen Umstände des Unfalls noch unklar sind, sucht die Polizei dringend Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 210469 entgegen. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell