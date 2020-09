Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Profi am Werk

Erfurt (ots)

In der Rudolstädter Straße von Erfurt war offenbar ein Profi am Werk. Zwischen dem 08.09. und 09.09.2020 machte sich der Dieb an einem geparkten VW Tiguan zu schaffen. Der Täter öffnete das Auto auf unbekannte Art und Weise und demontierte fachmännisch das fest verbaute Navigationssystem im Wert von 2.000 Euro. (JN)

