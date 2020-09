Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Audi im Wert von 60.000 Euro gestohlen

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurde einem 55-jährigen Mann in Niedernissa das Auto gestohlen. Er hatte seinen drei Jahre alten Audi im Wert von 60.000 Euro vor seinem Wohnhaus auf dem Grundstück abgestellt. Überwachungsbilder zeigen in der Nacht einen unbekannten Täter, der das Auto öffnet und damit davon fährt. Mit einem Funkwellenverstärker hatte der Täter das Keyless-Go-System des Autos ausgetrickst. So konnte er das Auto unbeschadet öffnen und damit davon fahren. Um Diebstähle dieser Art zu vermeiden, empfiehlt die Polizei spezielle Etuis für den Autoschlüssel, die die Funkwellen blockieren können. Diese sind im Handel bereits ab 15 Euro erhältlich. (JN)

