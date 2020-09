Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ampelmast stürzt auf Fußgänger

Erfurt (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich gestern Abend in der Erfurter Innenstadt. Ein 90-jähriger VW-Fahrer kam aus Richtung Franckestraße gefahren und beabsichtigte auf dem Juri-Gagarin-Ring nach links in die Krämpferstraße abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 35-jährigen Daimler-Fahrers. Durch den Aufprall geriet der Daimler ins Schleudern und stieß gegen einen Ampelmast. Dieser stürzte um und traf einen dort stehenden 30-jährigen Mann. Der Fußgänger wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch die leichten Verletzungen des 90-jährigen Unfallverursachers wurden stationär behandelt. An beiden Autos und dem Ampelmast entstand erheblicher Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Die Kreuzung musste für eine Dauer von 2,5 Stunden voll gesperrt werden. Neben der Polizei, der Feuerwehr und Rettungskräften, kam auch ein Gutachter zur Klärung der genauen Unfallumstände vor Ort zum Einsatz. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell