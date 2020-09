Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Weißes Auto gesucht

Sömmerda (ots)

Am 01.09.2020, gegen 16:30 Uhr, streifte eine Autofahrerin in der Fichtestraße in Sömmerda einen am rechten Fahrbahnrand vor der Einmündung Guths-Muths-Platz parkenden weißen PKW und setzte ihre Fahrt fort. Einige Tage später meldete die Fahrerin den Unfall bei der Polizei. Es werden Zeugen zum Unfall gesucht, die insbesondere Angaben zu dem weißen PKW machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (03646/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0209737 entgegen. (JN)

