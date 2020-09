Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe in Gartenanlage

Sömmerda (ots)

Ein 39-jähriger Mann stellte Dienstagabend den Aufbruch seiner Gartenlaube in der Kleingartenanlage "Am Hederfeld" in Sömmerda fest. Der Täter hatte zunächst einen Zaun beschädigt, um auf das Gartengrundstück zu gelangen. Anschließend öffnete der Dieb gewaltsam die Tür der Laube und stahl zwei Lkw-Batterien im Wert von 800 Euro. Der Täter verursachte dabei einen Sachschaden von etwa 150 Euro. (JN)

