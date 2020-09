Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Jugendlicher wird aggressiv

Sömmerda (ots)

Obwohl ein 15-Jähriger in einem Supermarkt in Sömmerda Hausverbot hat, betrat er am Dienstagabend das Geschäft. Ein Ladendetektiv wurde auf den Jugendlichen aufmerksam und verwies ihn des Hauses. Darauf reagierte der 15-Jährige aggressiv. Er schlug den Ladendetektiv mehrfach ins Gesicht und beleidigte ihn. Dabei wurde der 41-jährige Mann leicht verletzt. (JN)

