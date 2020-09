Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beim Drogenkonsum überrascht

Erfurt (ots)

Wegen einer Ruhestörung kamen in der vergangenen Nacht Polizisten in der Warschauer Straße zum Einsatz. Noch bevor die Beamten die Lärmquelle ausfindig machen konnten, trafen die Beamten im Hausflur auf einen überraschten 36-jährigen Mann. Er war gerade dabei Marihuana in einer Bong zu rauchen. Die Polizisten stellten die Drogen sicher und erstatteten gegen den Mann Anzeige. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell