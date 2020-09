Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizisten attackiert

Erfurt (ots)

In Erfurt Melchendorf ist in der vergangenen Nacht eine Ruhestörung eskaliert. Polizisten kamen gegen 02:00 Uhr zum Einsatz, weil sich Anwohner über laute Musik beschwert hatten. Die Beamten trafen in der betroffenen Wohnung den 53-jährigen Mieter an. Der war wenig erfreut über den nächtlichen Besuch. Er warf einen Kerzenhalter und ein Trinkglas nach den Polizisten. Pfefferspray und Handfesseln kamen zum Einsatz. Der Mann versuchte die Polizisten zu schlagen und zu treten. Nachdem der aggressive Mann gebändigt werden konnte, wurde er aufgrund seines psychischen Zustandes in ein Krankenhaus gebracht. (JN)

