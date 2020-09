Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hinter schwedische Gardinen

Erfurt (ots)

Bereits seit längerer Zeit lieferte sich ein 36-jähriger Mann mit der Erfurter Polizei ein Katz- und Mausspiel. Sein Konto war bereits auf beachtliche vier Haftbefehle, u.a. wegen Körperverletzung und Beleidigung, angewachsen. Aufgrund eines Hinweises suchten Polizisten gestern Vormittag die Wohnung seiner Freundin am Moskauer Platz auf. Es dauerte eine Weile, bis die Frau auf Klingeln und Klopfen die Wohnungstür öffnete. Der Grund dafür zeigte sich bei einem Blick in die Wohnung. Der 36-jährige Gesuchte hatte sich unter dem Bett versteckt. Am Ende klickten für den Mann aber trotzdem die Handschellen. Noch am gleichen Tag ging es für ihn in ein Thüringer Gefängnis. Hier wird er voraussichtlich die nächsten zwei Jahre verbringen. (JN)

