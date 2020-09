Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geklaut und wieder aufgefunden

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Montag stahlen Diebe in der Warschauer Straße das Motorrad eines 58-jährigen Mannes. Er hatte seine Yamaha im Wert von 2.000 Euro mit dem Lenkradschloss gesichert. Einen Dieb hielt das Schloss aber nicht davon ab, das Motorrad unbemerkt verschwinden zu lassen. Noch am gleichen Tag fanden Passanten die Yamaha wieder. Der Dieb hatte das Kraftrad beschädigt und in einem Gebüsch im Bereich Hinter der Rennbahn zurückgelassen. Die Polizei stellte das Motorrad sicher und sicherte Spuren. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell