Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellereinbrüche

Erfurt/Sömmerda (ots)

Am gestrigen Tag meldeten sich gleich mehrere Erfurter bei der Polizei. Dabei hatten sie alle etwas gemeinsam. Diebe waren in ihre Keller eingebrochen. Im Dahlienweg wurde in einem Wohnhaus eine Kellertür aufgehebelt. Hier verschwanden Werkzeug, Schuhe und Computerzubehör im Wert von 1.000 Euro. In der Martin-Niemöller-Straße versuchten Diebe ihr Glück gleich in drei Kellerabteilen eines Hauses. In einem Keller wurden sie fündig und stahlen u.a. Motorradstiefel. Im Kellergeschoss eines Hauses in der Johannesstraße waren Diebe vorerst erfolglos. Hier verursachten sie nur Sachschaden an mehreren Kellertüren. Allerdings begaben sich die Täter anschließend in das Dachgeschoss des Hauses. Aus einer im Rohbau befindlichen Wohnung stahlen sie u.a. Lichtschalter, Radios und Lampen im Gesamtwert von 3.500 Euro.

Auch in Sömmerda waren Diebe nicht untätig. In der Straße der Einheit stellten Anwohner gestern Nachmittag den Aufbruch zweier Kellerboxen in einem Mehrfamilienhaus fest. Die Täter hatten die Verschlusseinrichtungen aufgehebelt und Werkzeug sowie Elektroartikel im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. (JN)

