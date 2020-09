LPI-EF: Wer kennt diese Frau?

Landespolizeiinspektion Erfurt

Einem 15-jährigen Mädchen rutschte am 06.04.2020 in Erfurt in einer Straßenbahn der Linie 2 unbemerkt ihr Handy aus der Tasche. Das iPhone im Wert von 750 Euro blieb auf einem Sitz in der Straßenbahn liegen. Später nahm eine unbekannte Frau mit roten Haaren das Handy an sich. Da sie es weder bei der Polizei noch im Fundbüro abgegeben hat, hat sie sich wegen Unterschlagung strafbar gemacht. Wer kennt die junge Frau und kann Angaben zu ihr machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0080642 entgegen. (JN)

