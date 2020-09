Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: S51 gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

In Kölleda wurde einem 42-jährigen Mann eine graue Simson S51 gestohlen. Er hatte das Moped am Samstagabend in der August-Bebel-Straße auf einem Parkplatz vor dem Wohnhaus angeschlossen. Am Sonntagnachmittag fehlte von dem Moped jede Spur. Ein Dieb hatte das Kleinkraftrad im Wert von 1.200 Euro unbemerkt gestohlen. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell