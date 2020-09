Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeug gestohlen

Erfurt (ots)

Ein 30-jähriger Mann musste am Samstagmorgen feststellen, dass sein Haus in Erfurt-Möbisburg ins Visier von Einbrechern gekommen war. Über Nacht hatten Diebe Nebengelasse, des im Umbau befindlichen Hauses aufgebrochen. Dabei richteten sie an den Türen Sachschaden von mehreren hundert Euro an. Die Täter hatten es auf Elektrowerkzeuge abgesehen. Der Wert der Beute wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (JN)

