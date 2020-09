Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Täter gestellt

Erfurt (ots)

Ein 25-jähriger Mann aus Erfurt fackelte nicht lange, als er auf einer Internetverkaufsplattform einen ihn wohlbekannten Kinderwagen wieder fand. Am 29.06.2020 war ihm der Kinderwagen der Marke Knorr-Baby im Wert von 900 Euro aus einem Treppenhaus in Erfurt gestohlen worden. Nun entdeckte er das gute Stück im Internet wieder und verabredete sich am Freitagnachmittag kurzerhand mit dem Verkäufer in Erfurt. Im Gepäck hatte er allerdings auch zivile Polizisten. Der polizeibekannte 35-jährige Verkäufer schaute nicht schlecht, als sich die Beamten zu erkennen gaben. Gegen ihn wird nun wegen Hehlerei ermittelt. Für den Besitzer war die Freude groß. Er bekam seinen Kinderwagen wieder zurück. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell