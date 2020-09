Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sprengung gescheitert

Erfurt (ots)

Anwohner der Gerberstraße in Erfurt, wurden am frühen Sonntagmorgen durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Zeugen sahen bei einem Blick aus dem Fenster einen jungen Mann mit heller Kleidung, der mit einem Fahrrad in Richtung Nordstraße flüchtete. Offensichtlich hatte der Täter versucht mit einem unbekannten Sprengkörper einen an einer Fassade befestigten Zigarettenautomaten zu sprengen. Ob der Dieb Bargeld oder Zigaretten erlangte, ist aktuell noch nicht bekannt. (JN)

