Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Balkonbrand

Erfurt (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache kam es am Freitagabend am Juri-Gagarin-Ring zu einem Balkonbrand. Mehrere Zeugen meldeten gegen 22:30 Uhr Flammen, die von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses schlugen. Mit einer Drehleiter kam die Feuerwehr zum Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Während der Löscharbeiten kam es zur Teilsperrung des Juri-Gagarin-Rings. Die Wohnung des betroffenen 36-jährigen Mieters blieb unbeschadet. Wie hoch der Sachschaden am Balkon ist, kann noch nicht eingeschätzt werden. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache führt die Kripo Erfurt. (JN)

