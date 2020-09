Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Böses Erwachen

Erfurt (ots)

Ein böses Erwachen brachte der Sonntagmorgen für elf Fahrzeughalter in der Erfurter Südstadt mit sich.

Unbekannte Täter waren in der Nacht, in der räumlichen Ausdehnung von der Saarstraße bis zur Semmelweißstraße, umtriebig und schlugen hier jeweils eine der hinteren Dreiecksscheiben von elf Pkw ein. Aus fünf dieser Fahrzeuge wurden Kleinstmengen Bargeld und diverse Dokumente entwendet. Der Sachschaden an den einzelnen Fahrzeugen lag mit etwa 200,- EUR ungleich höher.

Zeugen des Geschehens werden gebeten, Ihre Feststellungen dem Inspektionsdienst Süd in Erfurt mitzuteilen.

