Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht gefahren

Weißensee (ots)

Am 05.09.2020, 11:31 Uhr wurde eine 35jährige in einem Pkw Honda mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt, als diese die Jakobstraße in Weißensee befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle verlief ein Drogentest positiv. Es folgte die Blutentnahme. Im Rahmen der Kontrolle wurden zudem mehrere Gramm Cannabis im Fahrzeug der 35jährigen aufgefunden und beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz wurde eingeleitet.

