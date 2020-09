Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrzeug in Brand gesetzt

Sömmerda (ots)

Am Samstagmorgen, um 02:50 Uhr wurde durch unbekannte Täter ein in der Schillerstraße abgestellter Pkw VW Touran in Brand gesetzt. In Folge des Brandes wurde am Pkw VW Touran ein Schaden von ca. 25000 Euro verursacht. Trotz der prompt eingeleiteten Löscharbeiten griff das Feuer auf einen neben dem Pkw VW Touran abgestellten Pkw VW Golf über. Hierbei wurde ein Schaden von weiteren 10000 Euro verursacht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Sömmerda unter der Rufnummer: 03634-3360 erbeten.

