Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrräder gestohlen

Kölleda (ots)

In der Nacht vom Donnerstag (03.09.2020, 21:30 Uhr) zum Freitag (04.09.2020, 08:50 Uhr) verschafften sich unbekannte Personen Zutritt auf ein umfriedetes Wohngrundstück in der Schillerstraße. Durch die unbekannten Personen wurden in der Folge die unter einem Carport abgestellten und mittels Sicherungsseil fixierten beiden Fahrräder und ein noch nicht zugelassener Elektroroller entwendet. Der Wert des Beuteguts wurde durch die Eigentümer mit insgesamt ca. 6000 Euro beziffert. Der durch das Entfernen des Sicherungspfeils entstandene Sachschaden wird mit 50 Euro beziffert.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Sömmerda unter der Rufnummer: 03634-3360 erbeten.

