Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Am Freitagvormittag kam es in der Arnstädter Chaussee zu einer Auseinandersetzung zweier Autofahrer. Einer soll den anderen mehrfach ausgebremst haben und sei anschließend in Richtung Stadt weggefahren. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Erfurt-Süd zu melden. (M.C.)

