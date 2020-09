Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Taxifahrer gesucht

Erfurt (ots)

Gestern Nachtmittag, zwischen 16:45 Uhr und 17:40 Uhr, attackierten zwei unbekannte Männer einen 65-Jährigen in der Liebknechtstraße und gelangten so an sein Bargeld. Die Drei waren zuvor gemeinsam mit einem Taxi in der Straße angekommen. Die Tat wurde durch Zeugen beobachtet. Bisher konnte das Taxi und der Taxifahrer unter den örtlichen Unternehmen nicht ausfindig gemacht werden. Dieser wird dringend als Zeuge gesucht. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd unter der Telefonnummer 0361/7443-1160 entgegen. (JN)

