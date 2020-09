Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wohnungseinbruch

Sömmerda (ots)

Am Donnerstagnachmittag brachen unbekannte Täter in der Lucas-Cranach-Straße in die Wohnung einer 35-jährigen Frau ein. Sie hebelten die Tür zu der Wohnung auf und durchwühlten die Zimmer. Am Ende ließen sie ein Portemonnaie mit Bargeld und persönlichen Dokumenten mitgehen. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell