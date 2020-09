Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Feldsteine gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

In Udestedt wurden in der Nacht zu Donnerstag mehrere Feldsteine gestohlen. Das Naturmaterial war auf einem Grundstück bereits in einer Mauer verarbeitet. Der unbekannte Täter machte sich die Mühe und baute sie wieder aus. Zwischen 19:00 und 06:00 Uhr transportierte der Täter seine Beute im Wert von 500 Euro unbemerkt ab.

