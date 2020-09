Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlene Fahrräder sichergestellt

Erfurt (ots)

Durch die Erfurter Polizei wurden in der vergangenen Nacht gleich zwei gestohlene Fahrräder aufgefunden. Am Mittwochabend trafen Polizisten in der Triftstraße auf ein polizeibekanntes Pärchen. Neben Aufbruchswerkzeug und einem fremden Portemonnaie, hatten sie ein E-Bike der Marke Cube dabei, welches am 20.08.2020 im Lärchenweg gestohlen wurde. In der Nacht kontrollierten Polizisten dann einen 32-jährigen Fahrradfahrer in der Neuendorfstraße. Auch er war mit einem geklauten Fahrrad unterwegs. Das Fahrrad der Marke Bulls war am 22.07.2020 in der Pfeiffergasse gestohlen worden. Beide Fahrräder wurden sichergestellt und entsprechende Anzeigen erstattet. (JN)

