Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 14-Jähriger ausgeraubt

Erfurt (ots)

Am Mittwochabend wurde ein 14-jähriger Jugendlicher in der Mainzer Straße von einem Unbekannten ausgeraubt. Er und seine Freunde saßen um 17:23 Uhr auf einer Treppe, als der Täter auf sie zukam und plötzlich den 14-Jährigen ins Gesicht schlug. Nachdem der Täter den Jugendlichen weiter drangsaliert hatte, forderte er seine Bauchtasche. Mit seiner Beute flüchtete der Unbekannte in Richtung Platz der Völkerfreundschaft. Der Täter war etwa 15 bis 18 Jahre alt, ca. 175 bis 180 cm groß und hatte eine schlanke Statur. Er hatte blonde Haare und Mittelscheitel. Er war mit einer schwarzen Hose und einem weißen Polo-Shirt bekleidet. (JN)

