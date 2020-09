Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Legodieb gesucht

Erfurt (ots)

Bereits am 06.07.2020, gegen 10:45 Uhr, kam es in einem Spielwarengeschäft im Thüringen Park Erfurt zu einem Diebstahl von mehreren Legobausätzen im Gesamtwert von fast 2.000 Euro. Der Dieb transportierte seine Beute in zwei großen Playmobiltaschen und flüchtete über die Personalgänge. Auf der Flucht verlor er einen seiner gefüllten Beutel. Beschrieben werden konnte der Dieb wie folgt: männlich und ca. 170 cm groß, er war dunkel gekleidet und trug ein Jackett sowie einen Mund-Nasen-Schutz. Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem ist am besagten Tag ein Mann mit großem Beutel, rennend im Bereich Thüringen Park aufgefallen und kann diesen näher beschreiben? Hat jemand den Mann ohne Maske gesehen, wie er möglicherweise in ein Auto eingestiegen ist? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0 oder -1156) unter Angabe der Vorgangsnummer 153599 entgegen. (JN)

