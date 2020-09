Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Baum kollidiert

Landkreis Sömmerda (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache kam am Dienstagmittag ein 90-jähriger Renault-Fahrer in einer Linkskurve zwischen Orlishausen und Vogelsberg von der Straße ab. Anschließend prallte er mit seinem Auto gegen einen Baum. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise wurde er nur leicht verletzt. Sein Auto musste abgeschleppt werden. An dem Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (JN)

