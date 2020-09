Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Sportlerheim

Landkreis Sömmerda (ots)

In Weißensee schlugen in der Nacht zu Dienstag Einbrecher in einem Sportlerheim zu. Sie hebelten eine Tür auf und durchwühlten mehrere Schränke in den Räumlichkeiten. Die Täter ließen mehrere Schlüssel, Bierflaschen und Desinfektionsmittel im Wert von 1.500 Euro mitgehen. (JN)

