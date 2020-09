Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlenes Moped wieder da

Erfurt (ots)

Am Montag war einem 49-jährigen Mann in Erfurt das Moped gestohlen worden (siehe Pressemeldung "Mofa gestohlen" vom 01.09.2020). Bereits wenige Stunden später fand er sein Moped in der Hans-Sailer-Straße wieder. An seinem Kleinkraftrad stand allerdings ein unbekannter Fahrer. Die hinzugerufene Polizei überprüfte die Personalien des Mannes. Der polizeibekannte 30-Jährige stand unter Drogeneinfluss und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ob er auch für den Diebstahl des Mopeds verantwortlich ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Der 49-jährige Besitzer freute sich sein Moped noch am gleichen Tag wieder in Empfang nehmen zu dürfen. (JN)

