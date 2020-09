Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gegen Tor gefahren

Erfurt (ots)

Aufgrund körperlicher Einschränkungen verlor am Dienstagabend ein 63-jähriger Mann auf einem Supermarktparkplatz in Erfurt Hochheim die Kontrolle über sein Auto. Nur knapp verfehlte er die Mauer des Supermarktes. Mehrere Passanten mussten ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Die Fahrt des Mannes endete schließlich an einem Tor. An seinem Ford waren Kennzeichen eines anderen Autos angebracht. Zudem hatte er in seinem Auto einen gefälschten Schwerbehindertenausweis. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung. (JN)

