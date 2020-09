Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrrad von Dachgepäckträger gestohlen

Erfurt (ots)

Am Dienstag wurde ein Mountainbike aus einer Tiefgarage in der Bonemilchstraße gestohlen. Der 53-jährige Besitzer hatte sein Cube Race Hardtrail im Wert von 1.800 Euro angeschlossen auf dem Dachgepäckträger seines Autos gesichert. Zwischen 07:30 Uhr und 18:15 Uhr gelangte der Dieb über eine Seitentür in die Tiefgarage und stahl das schwarze Fahrrad, samt Fahrradschloss. (JN)

