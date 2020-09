Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrüger erbeuten 10.000 Euro

Erfurt (ots)

Betrüger haben gestern einen 80-jährigen Mann in Erfurt um 10.000 Euro gebracht. Der Rentner wurde am Vormittag zu Hause durch einen vermeintlichen Verwandten angerufen, der Geld für einen Immobilienkauf forderte. Nach Beendigung des Telefonats erhielt der Mann einen weiteren Anruf. Die Betrüger gaben sich nun als Mitarbeiter des Landeskriminalamtes aus. Sie berichteten, dass es sich bei dem vorangegangenen Anruf um Trickbetrüger handeln würde. Um eine Festnahme der Täter durch die Polizei zu ermöglichen, sollte der Rentner das Geld in einer Mülltonne deponieren. Als sich niemand mehr bei dem Mann meldete, flog der Schwindel schließlich auf. Die 10.000 Euro waren spurlos verschwunden. Die Polizei warnt eindringlich vor Telefontrickbetrügern. Die Polizei fordert niemals am Telefon Geld. Rufen Sie im Zweifel immer ihre örtliche Polizeidienststelle an und halten sie Rücksprache. Machen Sie am Telefon niemals Angaben zu Ihren Vermögenswerten oder Wertgegenständen und klären Sie ihre Verwandtschaft über diese Betrugsmasche auf. (JN)

